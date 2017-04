Con o sin China, EU actuará contra Norcorea: Trump

El presidente estadunidense, Donald Trump, reafirmó estar listo para "resolver el problema" norcoreano sin la ayuda de China, unos días después de haber mantenido un encuentro con su homólogo chino, Xi Jinping.

"Corea del Norte busca problemas. Si China decide ayudar, eso sería genial. Si no, ¡resolveremos el problema sin ellos!", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

North Korea is looking for trouble. If China decides to help, that would be great. If not, we will solve the problem without them! U.S.A.