Trump convoca su primera rueda de prensa para el 11 de enero

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el próximo 11 de enero ofrecerá en Nueva York una rueda de prensa, la primera desde que ganó las elecciones del 8 de noviembre.

Trump hizo el anuncio en un mensaje por la red Twitter, el método que viene usando para anticipar algunas medidas y criticar actuaciones ajenas. Solo dijo que será una "rueda de prensa general", sin mayores detalles.

I will be having a general news conference on JANUARY ELEVENTH in N.Y.C. Thank you.