'Estamos bien, el país no', dicen conductores sobre tuits de Trump

Ciudad de México

Los presentadores del programa de televisión 'Morning Joe', Mika Brzezinski y Joe Scarborough, dijeron que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene una "obsesión enfermiza" con su programa que no le hace bien a su salud mental ni al país, en respuesta a una serie de tuits que publicó el mandatario.

"Yo estoy bien", dijo Brzezinski. "Me criaron para aguantar. Esto no es nada para mí personalmente, pero me preocupa lo que esto ha revelado sobre el presidente de Estados Unidos... Sí me preocupa el país".

Por su parte, su colega y esposo Joe aseguró que "estamos bien, el país no".

Los dos periodistas de MSNBC aplazaron sus vacaciones para responder a los tuits en los que el mandatario aseguró que Mika está "loca" y que Joe es un "psicópata".

"Nos dio ánimos el hecho de que varios legisladores republicanos criticaron al señor Trump por sus palabras ofensivas y sólo nos queda esperar que las mujeres más allegadas a él sigan esos ejemplos", dijeron ambos durante su programa hoy por la mañana.

Explicaron que conocen a Trump desde hace más de 10 años y que la actitud del mandatario ha cambiado mucho en los últimos años.

En varias ocasiones, Brzezinski ha cuestionado la salud mental de Trump, incluso ha dicho que su presidencia "da la sensación de una dictadura en desarrollo".

Por su parte, Donald Trump tuiteó, en respuesta a los conductors, que vio su programa "por primera vez en mucho tiempo" y que dieron noticias falsas.

Watched low rated @Morning_Joe for first time in long time. FAKE NEWS. He called me to stop a National Enquirer article. I said no! Bad show — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de junio de 2017

El presidente estadunidense quedó en el centro de la polémica tras escribir un tuit sobre una conductora de TV considerado ofensivo, lo cual le granjeó incluso críticas desde filas republicanas.

Trump tuiteó que la conductora del canal MSNBC Mika Brzezinski había querido encontrarse con él en su lujosa residencia en Mar-a-Lago a pesar de que a ésta le sangraba la cara después de un lifting.

El mandatario la describió como "la loca Mika", dijo que tenía un bajo coeficiente intelectual y añadió que el también conductor y pareja de Brzezinski, Joe Scarborough, era un "psicópata".

La portavoz de la Casa Blanca, Sara Huckabee Sanders, defendió los tuits del presidente explicando que el presidente responde cuando siente que las críticas hacia él son injustificadas.

Con información de AP.

AER