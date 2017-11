Donald Trump logra tuitear desde China

El presidente estadunidense, Donald Trump, ávido y polémico usuario de Twitter, logró finalmente usar esa popular red social en Pekín, pese a que en China ésa y otras populares páginas como Facebook, Google, YouTube o Instagram están bloqueadas desde hace años.



"De parte de la primera dama Melania y mía, agradezco al presidente Xi y a la señora Peng Liyuan (su esposa) la inolvidable tarde-noche en la Ciudad Prohibida de Pekín. Esperamos unirnos a ellos nuevamente mañana por la mañana", tuiteó Trump tras la primera jornada en Pekín, marcada por esa distendida velada palaciega.

Looking forward to a full day of meetings with President Xi and our delegations tomorrow. THANK YOU for the beautiful welcome China! @FLOTUS Melania and I will never forget it! pic.twitter.com/sQoUWIGAiQ