Trump descarta guerra comercial con China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió los esfuerzos de China para presionar a Corea del Norte, explicando que a cambio renuncia por el momento a iniciar una guerra comercial contra Pekín, según una entrevista.

Aludiendo a su reciente encuentro con el presidente chino, Xi Jinping, en su residencia privada de Florida, Trump señaló en la cadena estadunidense Fox News haber "desarrollado una buena relación con él".

"Ahora ¿Qué voy a hacer? ¿Empezar una guerra comercial con China mientras está tratando de trabajar en un problema francamente más grande con Corea del Norte?", explicó el presidente estadunidense. "Estoy tratando a China con gran respeto. Tengo un gran respeto por él. Ahora, veremos qué puede hacer".

"No he cambiado mi postura", afirmó sin embargo en esta entrevista. "China intenta ayudarnos. No sé si serán capaces o no pero ¿Que voy a hacer? ¿En medio de sus conversaciones con Corea del Norte, atacarle sobre la manipulación de su moneda?".

Durante su campaña electoral, Donald Trump no cesó de acusar a Pekín de infravalorar artificialmente su moneda, amenazando con imponer duras tasas sobre las importaciones chinas.

No obstante, el presidente cambió el rumbo de sus declaraciones tras su encuentro con Xi Jinping el 6 y 7 de abril, y Estados Unidos concluyó oficialmente el pasado viernes que China no manipulaba su moneda para impulsar sus exportaciones.

Ante la continuación del desarrollo de los programas de armamento de Pyongyang, Pekín oficializó el 18 de febrero la interrupción de sus importaciones de carbón norcoreano, una medida que fue acogida favorablemente por Trump en esta entrevista.

"Muchos barcos cargados de carbón han sido enviados de vuelta", señaló. "Nadie había visto eso antes. Nadie había visto, de nuestra parte, una respuesta tan positiva de China".



