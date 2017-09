Trump recibe revés electoral en las primarias de Alabama

El presidente estadunidense Donald Trump recibió un revés la noche del martes en el estado de Alabama, donde su candidato perdió una primaria senatorial republicana que tendrá consecuencias a nivel nacional.

Según reportes de medios locales, el senador Luther Strange, a quien el mandatario apoyó, perdió las primarias ante el magistrado ultra-conservador Roy Moore, quien fue respaldado por Steve Bannon, un ex asesor de Trump que debió abandonar la Casa Blanca en agosto.

Con más de la mitad de votos escrutados, Moore se imponía con 56.7 ante 43.6 por ciento de Strange, senador nombrado temporalmente en febrero para ocupar una banca vacante y candidato oficioso del aparato del Partido republicano y de los caciques del Congreso.

Moore, un héroe local de la derecha religiosa, era el favorito de un grupo de figuras trumpistas, entre ellas Steve Bannon, el ex consejero Sebastian Gorka, además de la ex candidata a la vicepresidencia Sarah Palin.

Los electores republicanos de Alabama, bastión conservador del sur de Estados Unidos, debían elegir entre los dos candidatos en esta primaria hacia la elección parcial senatorial, un escrutinio seguido a nivel nacional.

Los sondeos daban en promedio ganador a Moore, pese al muy visible apoyo del presidente a Strange en las últimas semanas, en Twitter y en sus apariciones públicas.

Anticipando un probable fracaso, Trump se preguntó en voz alta si había tomado la decisión correcta. "Para ser honesto, probablemente haya cometido un error", dijo en un mitin el viernes.

"Si Luther no gana (...) van a decir que el presidente de Estados Unidos no fue capaz de hacer ganar a su candidato. Es terrible, un terrible momento para Trump", afirmó.

Agregando sin embargo: "Si su adversario gana, haré campaña por él como nunca" en la posterior elección.

Minutos después de darse a conocer los primeros resultados Donald Trump felicitó en Twitter a Moore.

Congratulations to Roy Moore on his Republican Primary win in Alabama. Luther Strange started way back & ran a good race. Roy, WIN in Dec!