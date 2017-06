Trump acusa a Obama de obstruir justicia ante injerencia rusa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó hoy a su antecesor Barack Obama de obstruir la justicia por no haber confrontado con prontitud y mayor determinación la injerencia de Rusia en las pasadas elecciones presidenciales.

En una serie de mensajes en su cuenta de Twitter, el presidenteo renovó la ofensiva en las redes sociales en torno a la controversia que ha acompañado a su administración desde que asumió el poder, el 20 de enero pasado, acusando a su antecesor de haber actuado con fines políticos en esa instancia.

"La razón por la que el presidente Obama no hizo NADA sobre Rusia después de ser notificado por la CIA que se había entrometido (en las elecciones) es porque esperaba que (Hillary) Clinton ganaría", escribió Trump en uno de sus mensajes.

The reason that President Obama did NOTHING about Russia after being notified by the CIA of meddling is that he expected Clinton would win..

El mandatario sugirió que la actuación de Obama tuvo como propósito no “mover el barco”, usando una expresión popular para denotar la intención del mandatario para no generar una atención innecesaria sobre la entonces candidata presidencial demócrata.

...and did not want to "rock the boat." He didn't "choke," he colluded or obstructed, and it did the Dems and Crooked Hillary no good.