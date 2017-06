Ayuda federal anticrimen va rumbo a Chicago: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que estaba enviando ayuda federal para combatir el crimen en Chicago, que ha alcanzado proporciones "epidémicas".

"El crimen y los asesinatos en Chicago han alcanzado proporciones tan epidémicas que estoy enviando ayuda federal. 1714 disparos en Chicago este año!", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Crime and killings in Chicago have reached such epidemic proportions that I am sending in Federal help. 1714 shootings in Chicago this year!