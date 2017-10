Donald Trump ataca a los demócratas... otra vez

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó hoy a los legisladores demócratas de "desear aumentos MASIVOS de impuestos & fronteras blandas que inducen al crimen".

En una serie de tuits por la madrugada, el presidente dijo que los republicanos abogan por "el mayor recorte de impuestos de la historia & el MURO".

