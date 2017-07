Trump vuelve a atacar a presentadores de televisión

El presidente Donald Trump prolongó sus ataques a los conductores del programa de cable “Morning Joe”.

Trump criticó a Joe Scarborough y Mika Brzezinski a través de Twitter. Desde su club de golf en Nueva Jersey escribió: “Loco Joe Scarborough y estúpida Mika no son mala gente, pero su programa de bajo rating es dominado por sus jefes de NBC”.

Crazy Joe Scarborough and dumb as a rock Mika are not bad people, but their low rated show is dominated by their NBC bosses. Too bad!

Trump recibió condenas de todo el espectro político y social por sus tuits en que trató a Brzezinski de “loca” y que “sangraba de un estiramiento facial” cuando los vio en Florida.

Los conductores del canal de cable MSNBC dijeron que Trump mintió acerca de su encuentro en diciembre y cuestionaron su “obsesión enfermiza” con el programa.

Minutos después, Trump dijo que la conocida periodista de TV Greta Van Susteren perdió su programa nocturno en MSNBC porque “¡se negó a acoplarse al odio a Trump!”

Word is that @Greta Van Susteren was let go by her out of control bosses at @NBC & @Comcast because she refused to go along w/ 'Trump hate!'