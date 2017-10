Trump: atacante de NY es "un enfermo" y un "perturbado"

Donald Trump calificó el ataque terrorista en el que murieron al menos ocho personas el martes en su ciudad natal de Nueva York como un acto de locura.

"En NYC, parece ser otro ataque por una persona muy enferma y perturbada", tuiteó el mandatario. "Las autoridades siguen esto de cerca. NO EN EU!".

In NYC, looks like another attack by a very sick and deranged person. Law enforcement is following this closely. NOT IN THE U.S.A.!