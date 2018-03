Trump, “ansioso” de testificar ante Mueller

Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo estar dispuesto a sentarse a testificar ante el fiscal especial Robert Mueller, que investiga la posible intromisión de Rusia en las elecciones de 2016 y su eventual coordinación con el equipo electoral del gobernante. Asimismo, Trump anunció en un tuit el reemplazo de su asesor de seguridad nacional, el general H.R. McMaster, por el neoconservador y ex embajador de EU ante la ONU John Bolton.

“Sí, me gustaría”, respondió el gobernante a los periodistas respecto a su disposición a testificar ante Mueller sobre la llamada trama rusa. Sus declaraciones coincidieron con la renuncia sin mayores detalles del principal abogado de su equipo legal, John Dowd. En un correo electrónico Dowd confirmó su partida diciendo: “Amo al presidente y le deseo lo mejor”.

El 18 de enero, Ty Cobb, uno de los abogados del gobernante, aseguró que Trump está “muy ansioso” de testificar ante Mueller porque “quiere poner el asunto a descansar”. Según el letrado, ya por entonces se estaban registrando contactos con el equipo de Muller sobre una posible reunión, que aún no se ha concretado.

Previamente, Trump había considerado “improbable” que Mueller le pidiera testificar, pues según él “no hubo conspiración” entre el Kremlin y su equipo de campaña para perjudicar en las elecciones de 2016 a su rival demócrata, Hillary Clinton. Pero, según los medios locales, el fiscal especial ya planteó la posibilidad de entrevistar al gobernante durante una reunión a finales de diciembre con dos de los abogados del presidente, John Dowd y Jay Sekulow, y expresó su deseo de que el encuentro tuviera lugar en unas semanas.

Según los medios, el interrogatorio se centraría probablemente en una serie limitada de preguntas con parámetros muy claros, ya que e los abogados de Trump no se sienten cómodos con un formulario de preguntas abiertas.

Trump tachó de caza de brujas las pesquisas de Mueller sobre la posible injerencia rusa en las elecciones, suscitando dudas sobre si el presidente está interfiriendo con la investigación, y ha llegado a decir que tiene garantías de que él no está siendo investigado.

Mueller inició en mayo de 2017 su investigación como fiscal especial, un cargo independiente del gobierno, a fin de asegurar la neutralidad de las pesquisas. Hasta el momento, Mueller ha acusado a 13 ciudadanos y tres compañías rusas de interferir en los comicios de 2016.

También ha presentado cargos contra cuatro personas relacionadas con Trump: su ex jefe de campaña, Paul Manafort; su “número dos”, Rick Gates; su ex asesor de seguridad en la Casa Blanca Michael Flynn y otro ex asesor electoral, George Papadopoulos.

Mientras, Trump reemplazará a partir del 9 de abril a su asesor de Seguridad Nacional, general Herbert Raymond McMaster, por el ex embajador ante las Naciones Unidas John Bolton, informó el mandatario en su cuenta de Twitter.

Aunque Donald Trump no se refirió a las razones de la marcha de McMaster, el diario The New York Times asegura, citando fuentes de la Casa Blanca, que el militar presentó su renuncia, que se hará efectiva en las próximas semanas.

Quien ya dijo adiós a Washington el secretario de Estado saliente, Rex Tillerson, despedido sin contemplaciones la semana pasada por Trump después de meses de rumores sobre sus malas relaciones, calificando a la capital de EU de ciudad “malvada”.

AVANZA PRESUPUESTO RESTRINGIDO PARA EL MURO; VA AL SENADO

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una ley presupuestaria de 1.3 billones de dólares, que incluye fondos para la construcción del muro en la frontera con México, pero no contiene ningún tipo de solución para los jóvenes dreamers (“soñadores”).

La partida para el muro es de mil 600 millones de dólares, una cantidad muy inferior a los 25 mil millones que solicitó el presidente Donald Trump y además impone importantes restricciones sobre la cantidad de kilómetros de construcción y el área donde puede ubicarse. La Casa Blanca señaló, no obstante, que el mandatario firmará el proyecto cuando salga del Senado.

La ley se aprobó con 256 votos a favor y 167 en contra en la Cámara baja, pese a que los republicanos abogaron por una mayor disciplina presupuestaria. Ahora el proyecto pasará al Senado, que debe dar su visto bueno antes de la medianoche del viernes para evitar que el gobierno se quede sin fondos e incurra en el que sería su tercer cierre parcial administrativo desde enero.