Opción militar en Norcorea no es la preferida, dice Trump

Washington

El presidente Donald Trump advirtió al gobierno de Corea del Norte que cualquier opción militar de Estados Unidos será "devastadora" para Pyongyang, pero destacó que el uso de la fuerza no es la primera opción de Washington para afrontar el programa nuclear y de misiles del país de gobierno comunista.

"Estamos totalmente listos para la segunda opción, que no es la opción que preferimos", dijo Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca. "Pero si tomamos esa opción, les puedo decir, va a ser devastadora para Corea del Norte. Eso se llama opción militar. Si debemos tomarla, lo haremos", agregó.

Las tensiones han aumentado desde que Corea del Norte llevó a cabo su sexto y más poderoso ensayo nuclear el 3 de septiembre, pero la retórica ha alcanzado un nuevo nivel en los últimos días con líderes de ambos países intercambiando amenazas e insultos, lo que ha generado temores de que la situación se salga de control.

El principal general de Estados Unidos dijo que, pese a la escalada verbal entre Washington y Pyongyang, no ha visto un cambio en la posición militar de Corea del Norte.

"Hemos apostado nuestras fuerzas para responder en el caso de una provocación o un conflicto", sostuvo el general Joseph Dunford, presidente del Comando Conjunto estadunidense, quien agregó que Washington ha tomado "todas las medidas necesarias para proteger a nuestros aliados" como Corea del Sur y Japón.

El ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte dijo el lunes que Trump le había declarado la guerra a su país y que su gobierno se reservaba el derecho a tomar represalias, como abatir bombarderos estratégicos estadunidenses aún si no están en el espacio aéreo norcoreano.

Yonhap sugirió que Corea del Norte estaba moviendo aviones a su costa este y tomando otras medidas después de que los bombarderos estadunidenses volaron cerca de la península coreana el fin de semana.

El informe no verificado de Yonhap dijo que Estados Unidos parecía haber revelado la ruta de vuelo de sus bombarderos intencionalmente, porque Pyongyang no dio muestras de estar informado. El Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur no pudo confirmar el reporte inmediatamente.

En una reunión con sus pares del grupo de países BRICS, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, dijo el martes que la situación en la Península de Corea se encuentra en una etapa muy peligrosa.

Las tareas urgentes son frenar un avance de los programas nucleares y de misiles de Corea del Norte, evitar una mayor escalada de las tensiones y eludir cualquier deseo por recurrir a las armas, dijo Wang en Nueva York, al margen de una reunión de Naciones Unidas.

A pesar de haber pedido repetidamente un diálogo para resolver el asunto, China también respaldó sanciones más duras de Naciones Unidas contra Corea del Norte.

Las exportaciones chinas de combustible a Corea del Norte cayeron en agosto, junto con las importaciones de mineral de hierro del aislado país, debido a la desaceleración del comercio tras las sanciones de la ONU. Sin embargo, los envíos de carbón se reanudaron después de un hiato de cinco meses, según un reporte de aduanas.





