Trump acusa a demócratas de acabar con acuerdo migratorio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a los demócratas de acabar con un posible acuerdo migratorio, después de que se filtraron los polémicos comentarios que el mandatario hizo en la última reunión celebrada con legisladores en la Casa Blanca.

TE RECOMENDAMOS: Juez bloquea decisión de Trump sobre fin de DACA

"Los demócratas son todo palabras y nada de acción. No están haciendo nada para arreglar DACA. Una gran oportunidad perdida. Muy mal!", dijo hoy Trump a través de su cuenta de Twitter.



I don’t believe the Democrats really want to see a deal on DACA. They are all talk and no action. This is the time but, day by day, they are blowing the one great opportunity they have. Too bad!