Postura de Trump ante denuncias de acoso causa indignación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mostrado una indignación selectiva por las acusaciones de acoso sexual contra políticos destacados, con su propio pasado tortuosocerniéndose sobre su reacción.

Trump se apresuró el jueves a tachar de "muy malas" las acusaciones contra el senadordemócrata de Minnesota Al Franken. Sin embargo, ha mantenido un sospechoso silencio sobre las acusaciones más graves presentadas contra Roy Moore, un republicano que compite por un escaño en el Senado en las elecciones especiales del estado y que ha sido acusado de agresiones sexuales contra varias adolescentes hace décadas.

Trump ha declinado varias veces unirse al líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, y al presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, que pidieron a Moore que se retire de la campaña. Ambos han dicho que creen a las mujeres que acusan a Moore.

Mientras el país asiste a revelaciones de comportamiento sexual inadecuado por parte de hombres en el mundo del entretenimiento y la política, Trump se ha mostrado inconsistente, así como un improbable detractor de los supuestos agresores.

En los últimos días de la campaña presidencial de 2016 se presentaron más de una docena de acusaciones de mala conducta y acoso sexual en contra de Trump. En una conversación grabada del programa "Access Hollywood", Trump presumía de forma explícita de acosar sexualmente a mujeres.

El presidente ha rechazado varias veces las acusaciones en su contra, que ha calificado de noticias falsas. La última ocasión fue el 16 de octubre, cuando dijo a los recientes "Es simplemente falso. Es falso. Son cosas inventadas".

Eso no impidió a Trump dirigir un duro golpe a un rival caído en desgracia.

Leeann Tweeden, que ahora es presentadora de radio en Los Ángeles, acusó el jueves a Franken de obligarla a besarle y de manosearla durante una gira de visita a tropas estadunidenses en 2006. Ella publicó una foto en la que el cómico convertido en senador posaba de manera burlona con sus manos sobre el pecho de ella mientras ella duerme con un chaleco militar a bordo de un avión del Ejército.

En un par de tuits el jueves, Trump llamó la atención sobre las acusaciones contra Franken y, además de cambiarle el nombre por "Frankenstein", dijo que la imagen "habla por mil palabras".

The Al Frankenstien picture is really bad, speaks a thousand words. Where do his hands go in pictures 2, 3, 4, 5 & 6 while she sleeps? .....

"¿A dónde van sus manos en las fotos 2,3, 4, 5 y 6 mientras ella duerme?", tuiteó Trump. "Y pensar que apenas la semana pasada estaba dando lecciones a cualquiera que escuchara sobre el acoso sexual y el respeto a las mujeres".

.And to think that just last week he was lecturing anyone who would listen about sexual harassment and respect for women. Lesley Stahl tape?