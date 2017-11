Trump interrumpe discurso a la nación para tomar agua

El presidente Donald Trump interrumpió dos veces un discurso en el que hacía un recuento detallado de su gira por cinco naciones de Asia, para tomar agua.

Primero, Trump buscó en el podio y requirió de ayuda de otros presentes en la sala para encontrar una botella de agua ubicada en una mesa cercana. Minutos después tomó otro trago.

Durante la campaña presidencial 2016, Trump se burló frecuentemente de las pausas para tomar agua de su entonces rival, el senador por Florida Marco Rubio.

Durante un evento en Carolina del Sur en 2015, Trump dijo: "Rubio, nunca había visto sudar tanto a un joven". Y añadió: "Toma agua, agua, agua. Nunca había visto algo así como él y su agua".

Rubio bromeó el miércoles que Trump necesitaba mejorar su estilo.

"Se debe hacer en un solo movimiento y los ojos nunca deben dejar de mirar a la cámara. Pero no estuvo mal para ser su primera vez", escribió Rubio en Twitter.



