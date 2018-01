La humillante respuesta de Fox a Trump y su "genialidad"

Ciudad de México

Vicente Fox y Donald Trump tienen una definición radicalmente distinta de la palabra genio. El ex presidente lo dejó claro en un tuit que responde a la fanfarronería matutina del estadunidense.

Esto escribió: “Un genio estable no juega con la estabilidad de una nación; no despotrica contra las opiniones diferentes; no amenaza al mundo con el tamaño de su ‘botón’; no pone sus intereses antes que los de la nación; y, lo más importante, no fanfarronea sobre su genialidad”.

A stable genius: does not gamble with the stability of a nation; does not rant against different opinions; does not threaten the world with the size of his “button”; does not put his interests before the nation’s interests; and more importantly, doesn’t brag about his geniality. — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 6 de enero de 2018





Esta mañana, Trump se defendió de los recientes cuestionamientos a su salud mental a través de varios tuits —ninguna sorpresa ahí— en los que aseguró ser “un genio muy estable” que había pasado de ser un “exitoso hombre de negocios, a estrella de televisión, a presidente de Estados Unidos”.

....Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de enero de 2018

....to President of the United States (on my first try). I think that would qualify as not smart, but genius....and a very stable genius at that! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de enero de 2018





Sobre el tamaño de su supuesto botón nuclear —cuya existencia fue desmentida hace unos días— Fox también opinó:

“Fanfarronear sobre su botón no le hace bien a nadie —escribió en un tuit del 3 de enero—. Ha convertido la diplomacia en un juego de niños malcriados. Pobre América, pobre mundo”.

.@realDonaldTrump bragging about his “button” doesn’t do good to anybody. He’s turned diplomacy into a game of spoiled children. Poor America, poor world. — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 3 de enero de 2018





La controversia sobre la salud mental de Trump surgió después de la publicación del libro Fire and Fury: Inside the Trump White House, del periodista Michael Wolff, que el presidente catalogó como “falso y lleno de mentiras”.





