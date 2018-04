Trump viajará a Reino Unido en julio para reunión con May

El presidente estadunidense, Donald Trump, hará el próximo 13 de julio su primera visita a Reino Unido y se reunirá con la primera ministra Theresa May, anunció la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders.

TE RECOMENDAMOS: Visitaré Reino Unido sólo con una cálida bienvenida: Trump



La portavoz de Trump hizo el anuncio durante un encuentro con los hijos de los periodistas que cubren habitualmente la Casa Blanca, que visitaban la residencia presidencial, y dijo únicamente que el viaje será "una visita de trabajo" al Reino Unido.

El embajador del Reino Unido en Washington, Kim Darroch, confirmó la visita en su cuenta de Twitter, y dijo estar "encantado" por el anuncio de la visita de Trump.

En enero, Trump suspendió una visita que tenía prevista al Reino Unido este año con el objetivo de inaugurar la nueva embajada estadunidense en Londres, y justificó su decisión porque, a su juicio, su predecesor, Barack Obama, malvendió la antigua legación en ese país.

Delighted that President @realDonaldTrump will visit the UK on 13 July and hold bilateral talks with Prime Minister May.