Trump nomina a teniente del Ejército para la NSA

El presidente estadunidense, Donald Trump, nominó al actual comandante del Ejército, el teniente general Paul M. Nakasone, como nuevo director de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y cibercomandante de Estados Unidos.

"Un líder excepcional para dos organizaciones excepcionales, aportará su gran experiencia y un sólido historial cibernético", anunció en Twitter el asesor de Trump para ciberseguridad, Rob Joyce.

Congratulations to Lt. Gen. Paul Nakasone, nominated as Director NSA & Commander,U.S. Cyber Command, a positon that will earn him his 4th star! An exceptional leader for two exceptional orginizations, he brings great experience and strong cyber background. @NSAGov@USCyberCommandpic.twitter.com/7rAX8QwbY0