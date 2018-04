Trump propone frontera de las 2 Coreas para reunión con Kim

El presidente estadunidense, Donald Trump, insinuó que el esperado encuentro con el líder norcoreano, Kim Jong Un, podría celebrarse en la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte.

Según dijo Trump en su cuenta de Twitter, numerosos países "están siendo considerados" para esa reunión, pero se preguntó si "sería la Casa de la Paz, en la frontera de Corea del Norte y del Sur, un sitio más representativo, importante y duradero que un país tercero".

Numerous countries are being considered for the MEETING, but would Peace House/Freedom House, on the Border of North & South Korea, be a more Representative, Important and Lasting site than a third party country? Just asking!