Trump culpa a demócratas por cierre parcial de su gobierno

El presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, acusó hoy a la oposición demócrata de provocar a última hora de ayer el cierre parcial del gobierno, justo el día en que se cumple un año de su llegada al poder.

"Los demócratas están mucho más preocupados por los inmigrantes ilegales que por nuestras grandes Fuerzas Armadas o la Seguridad en nuestras peligrosa frontera sur. Ellos podrían fácilmente haber alcanzado un acuerdo, pero decidieron jugar a la política del cierre", afirmó Trump en su cuenta de Twitter.

Democrats are far more concerned with Illegal Immigrants than they are with our great Military or Safety at our dangerous Southern Border. They could have easily made a deal but decided to play Shutdown politics instead. #WeNeedMoreRepublicansIn18 in order to power through mess!

"¡#NecesitamosMásRepublicanosIn18 para acabar con este caos!", señaló el mandatario, al crear una etiqueta referida a las elecciones legislativas de este noviembre.

"Este es el Primer Aniversario de mi Presidencia y los Demócratas querían dar un bonito regalo", espetó Trump con ironía.

El presidente recordó que su partido solo tiene una mayoría de "51 votos" frente a 49 de los demócratas en el Senado, que no aprobó ayer por la noche los nuevos fondos para financiar la Administración, para lo que eran necesarios 60 votos.

"¡Por eso, necesitamos ganar más republicanos en la elección de 2018! Podemos entonces ser incluso más duros con el Crimen (y la Frontera), e incluso mejores con nuestras Fuerzas Armadas & Veteranos", zanjó Trump, al concluir con su eslogan " Estados Unidos, primero".

For those asking, the Republicans only have 51 votes in the Senate, and they need 60. That is why we need to win more Republicans in 2018 Election! We can then be even tougher on Crime (and Border), and even better to our Military & Veterans!