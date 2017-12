En reforma sanitaria, Trump predice acuerdo bipartidista

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, predice que los demócratas y republicanos “terminarán coincidiendo” en un nuevo plan para reformar la sanidad estadunidense.

En un tuit publicado el martes de madrugada desde su recinto turístico en Florida, Trump dijo que “el muy injusto e impopular Mandato Individual se ha terminado como parte de nuestra Ley de Rebajas de Impuestos, que en la práctica revoca (con el tiempo) Obamacare”.

Based on the fact that the very unfair and unpopular Individual Mandate has been terminated as part of our Tax Cut Bill, which essentially Repeals (over time) ObamaCare, the Democrats & Republicans will eventually come together and develop a great new HealthCare plan!