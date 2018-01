Trump rechaza plan que abre vía para dar ciudadanía a 'dreamers'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó el plan de inmigración bipartidista para los jóvenes indocumentados que llegaron al país cuando eran niños, propuesto por un grupo de senadores, pues dijo que no financia apropiadamente el muro que anunció que pretende construir en la frontera con México, y lo calificó de "un paso hacia atrás".

"El denominado acuerdo DACA bipartidista presentado ayer a mi persona y a un grupo de senadores y congresistas republicanos es un gran paso hacia atrás", escribió Trump en su cuenta de Twitter, un día después de que el grupo afirmó que alcanzó un acuerdo tentativo para proteger a los dreamers de la deportación.

The so-called bipartisan DACA deal presented yesterday to myself and a group of Republican Senators and Congressmen was a big step backwards. Wall was not properly funded, Chain & Lottery were made worse and USA would be forced to take large numbers of people from high crime.....

Con esa propuesta, Estados Unidos "se vería forzado a recibir a un gran número de personas desde países con alto índice de criminalidad y a los que les está yendo mal. Quiero un sistema de inmigración basado en el mérito y gente que ayude a llevar a nuestro país al siguiente nivel. Quiero seguridad para nuestra gente", agregó el mandatario.



....countries which are doing badly. I want a merit based system of immigration and people who will help take our country to the next level. I want safety and security for our people. I want to stop the massive inflow of drugs. I want to fund our military, not do a Dem defund....