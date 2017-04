'Pórtese bien', aconseja Trump a Kim Jong-un

Washington y Seúl

El presidente estadunidense Donald Trump aconsejó ayer al líder norcoreano Kim Jong-un “portarse bien”, en momentos en que Washington endurece el tono ante los programas balístico y nuclear de Pyongyang y el canciller de Rusia, Serguei Lavrov, le pidió a la Casa Blanca no actuar “unilateralmente”.

“¿Tiene usted un mensaje para Kim Jong-un?”, preguntó un periodista al presidente republicano, que participaba en la tradicional búsqueda de huevos de Pascua en los jardines de la Casa Blanca. “Portarse bien”, respondió Trump. En rueda de prensa posterior, el vocero presidencial, Sean Spicer, descartó que Trump trace “líneas rojas” ante las acciones de Pyongyang, ya que “oculta cuidadosamente su juego”.

A su vez, su vicepresidente Mike Pence recomendaba a Corea del Norte durante una visita a Seúl no poner a prueba la “determinación” del presidente Trump frente a los programas balístico y nuclear de Pyongyang y advirtió que “todas las opciones están sobre la mesa”.

Washington quiere lograr la desnuclearización del Norte “por medios pacíficos, mediante negociaciones pero todas las opciones están sobre la mesa y seguimos al lado del pueblo de Corea del Sur”, dijo Pence en una rueda de prensa en Seúl, tras visitar la tensa frontera que separa el Norte y el Sur de Corea. Pence viaja hoy a Japón para una visita de tres días centrada en la crisis norcoreana y la relación económica bilateral.

“Estas dos últimas semanas, el mundo ha sido testigo de la fuerza y determinación de nuestro nuevo presidente durante operaciones llevadas a cabo en Siria y Afganistán”, recordó Pence en alusión al bombardeo de EU a una base aérea siria y el lanzamiento de una súperbomba contra yihadistas en Afganistán.

“Corea del Norte haría mejor en no poner a prueba su determinación, o la potencia de las fuerzas armadas de Estados Unidos en esta región”, añadió Pence junto al premier y presidente surcoreano en funciones, Hwang Kyo-Ahn. A su vez, el canciller ruso Serguei Lavrov declaró que esperaba que “no habrá acciones unilaterales como las que hemos visto recientemente en Siria”. Lavrov a advirtió ante la prensa en Moscú que aunque la violación, por parte de Corea del Norte, de las resoluciones de la ONU sea censurable, “ello no quiere decir que sea posible violar el derecho internacional usando la fuerza” contra ese país.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, llamó a todas las partes a mostrar “prudencia”, para “evitar cualquier acción que pueda ser interpretada como una provocación”. Pese a las presiones internacionales, Norcorea intentó el domingo sin éxito lanzar un nuevo misil y se teme que planea un sexto ensayo nuclear.

Interrogado sobre si las iniciativas norcoreanas podrían desencadenar una respuesta militar de EU, el portavoz presidencial, Sean Spicer, se negó a entrar en ese terreno. “Trazar líneas rojas no ha funcionado en el pasado”, respondió, aludiendo al ex presidente Obama quien fijó un límite a Siria —el uso de armas químicas— pero renunció a último momento, al uso de la fuerza. Trump “oculta cuidadosamente su juego y no debemos esperar que anuncie por anticipado lo que va a hacer ante tal o tal situación”, afirmó.

Trump, que el jueves prometió que el “problema” norcoreano sería “tratado”, había anunciado anteriormente el envío a la península coreana del portaaviones Carl Vinson, escoltado por tres buques lanzamisiles, y habló de una “armada” de submarinos.

Trump ha advertido que no permitirá a Norcorea desarrollar misiles balísticos intercontinentales capaces de transportar cabezas nucleares hasta el oeste de EU.

Policía de EU busca asesino que transmitió crimen en Facebook

La policía estadunidense amplió a cuatro estados la búsqueda del hombre que transmitió por Facebook el asesinato de un anciano de Cleveland y que anunció su intención de seguir matando.

“He matado a 13 y voy en busca del 14 mientras estoy hablando”, declaró el presunto asesino, identificado por la policía como Steve Stephens, de 37 años, en un video que fue difundido el domingo en Facebook.

La policía de Cleveland, Ohio, señaló que el sospechoso estaba armado y era peligroso, y que había alertado a las autoridades de los cuatro estados vecinos de Indiana, Michigan, Pensilvania y Nueva York para que se mantuvieran alerta.

La policía emitió una orden judicial por homicidio agravado contra Stephens, descrito como un hombre negro con barba, de 1.85 m de altura y unos 110 kilos, que fue visto por última vez en un auto Ford Fusion blanco con matrícula provisoria.

Los videos fueron retirados por Facebook. “Se trata de un crimen horrible y no permitimos este tipo de contenidos en Facebook,” anunció la compañía en un comunicado.

Con información de AFP/Chicago