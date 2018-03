Trump presume construcción del muro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presumió los trabajos para la construcción del muro en la frontera con México, aunque las vallas en las fotos que compartió no se parecen a los protitipos que supervisó hace unos días en California.

En su cuenta de Twitter, el mandatario estadunidense compartió una serie de fotos en las que se aprecia personal trabajando junto a las vallas, aunque no detalló sobre la ubicación de éstas.

Great briefing this afternoon on the start of our Southern Border WALL! pic.twitter.com/pmCNoxxlkH