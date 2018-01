Trump amenaza cortar ayuda de EU a territorios palestinos

Washington

El presidente Donald Trump amenazó hoy con cortar la ayuda de "centenas de millones de dólares" de Estados Unidos a los territorios palestinos, al admitir implícitamente que las negociaciones con Israel están estancadas.

"Pagamos a los palestinos CENTENAS DE MILLONES DE DÓLARES a cada año y no recibimos cualquier reconocimiento o respeto", tuiteó Trump. "Pero como los palestinos ya no están dispuestos a conversaciones de paz, ¿porqué debemos hacer esos enormes pagos?", se preguntó.

It's not only Pakistan that we pay billions of dollars to for nothing, but also many other countries, and others. As an example, we pay the Palestinians HUNDRED OF MILLIONS OF DOLLARS a year and get no appreciation or respect. They don’t even want to negotiate a long overdue... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de enero de 2018

En una secuencia de mensajes, Trump apuntó que su gobierno "retiró de la mesa a Jerusalén, el aspecto más difícil de la negociación".

...peace treaty with Israel. We have taken Jerusalem, the toughest part of the negotiation, off the table, but Israel, for that, would have had to pay more. But with the Palestinians no longer willing to talk peace, why should we make any of these massive future payments to them? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de enero de 2018

El pasado 6 de diciembre, Trump conmocionó al mundo al anunciar que su gobierno reconocía a Jerusalén como la capital de Israel, y que había determinado al Departamento de Estado el inicio del proceso de mover hacia esa ciudad la embajada estadunidense, situada en Tel Aviv.

La decisión de Trump provocó una oleada global de indignación y protesta. Para el presidente palestino, Mahmud Abas, con ese gesto Estados Unidos perdía cualquier capacidad de servir como mediador para eventuales negociaciones con Israel.

El 21 de diciembre, la Asamblea General de la ONU aprobó por amplia mayoría (128 votos a favor, contra 9 en contra y 35 abstenciones) una resolución de condena a la decisión de Trump, un voto que desató la ira de la Casa Blanca.

En la víspera de esa histórica votación, Trump alertó que su gobierno anotaría cada voto para posteriormente discutir la ayuda que le destinaría.

Entre los países latinoamericanos, solamente Guatemala anunció que seguiría el gesto de Washington en reconocer a Jerusalén como capital de Israel.

El lunes, Trump ya había sugerido el corte de la ayuda de Pakistán, un país al que acusó de "mentir".

"Estados Unidos tontamente ha dado a Pakistán más de 33 mil millones de dólares en ayuda durante los últimos 15 años, y ellos no nos han dado nada que no sean mentiras y engaños, tomando como tontos a nuestros líderes", dijo Trump en su primer tuit de 2018.

The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de enero de 2018

"Ellos dan resguardo a los terroristas que cazamos en Afganistán, con poca ayuda. ¡No más!", añadió.

AER