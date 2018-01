Trump niega haber dicho "países de mierda"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que utilizó un lenguaje duro durante una reunión con senadores sobre inmigración, pero no la expresión "países de mierda" que citaron los medios.

Apoyándose en testimonios de personas que estuvieron presentes en el encuentro en la Casa Blanca, varios medios estadunidenses citaron al presidente denunciando la inmigración procedente de "países de mierda", en referencia a los países africanos, Haití y El Salvador.

"El lenguaje que utilicé en la reunión sobre el DACA fue duro, pero esas no fueron las palabras utilizadas", escribió hoy el mandatario en Twitter.

The language used by me at the DACA meeting was tough, but this was not the language used. What was really tough was the outlandish proposal made - a big setback for DACA!

"Nunca he dicho nada despectivo sobre los haitianos aparte de Haití, obviamente, es un país muy pobre y problemático. Nunca dije "sácalos". Hecho por los demócratas. Tengo una relación maravillosa con los haitianos. Probablemente debería grabar reuniones futuras. Desafortunadamente, ¡no hay confianza!", dijo en otro tuit.

Never said anything derogatory about Haitians other than Haiti is, obviously, a very poor and troubled country. Never said “take them out.” Made up by Dems. I have a wonderful relationship with Haitians. Probably should record future meetings - unfortunately, no trust!