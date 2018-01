TLCAN, un "mal chiste"; si no hay muro no hay trato: Trump

México

En una serie de tuits amenazantes, el presidente Donald Trump aseguró que México pagará por el muro "directa o indirectamente", calificó como "un mal chiste" el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y amagó con que "si no hay muro no hay trato".



"Necesitamos el muro para protección y seguridad en nuestro país. Necesitamos el muro para detener el masivo flujo de drogas de México, ahora posicionado como el país más peligroso del mundo. ¡Si no hay muro, no hay trato!", escribió en Twitter.



We need the Wall for the safety and security of our country. We need the Wall to help stop the massive inflow of drugs from Mexico, now rated the number one most dangerous country in the world. If there is no Wall, there is no Deal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de enero de 2018

"El muro será pagado, directa o indirectamente, por México"



"El muro será pagado por, directa o indirectamente, o a través de un reembolso a largo plazo, por México, que cuenta con un ridículo superávit de 71 mil millones de dólares con EU", afirmó.

TE RECOMENDAMOS: ¿Puedes igualar la puntuación del examen mental de Trump?

Trump minimizó lo que representaría para México el costo del muro y lo comparó con "cacahuates".

"Los 20 mil millones de dólares por el muro son cacahuates comparado con lo que México consigue de EU. ¡El TLCAN es un mal chiste!".

....The Wall will be paid for, directly or indirectly, or through longer term reimbursement, by Mexico, which has a ridiculous $71 billion dollar trade surplus with the U.S. The $20 billion dollar Wall is “peanuts” compared to what Mexico makes from the U.S. NAFTA is a bad joke! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de enero de 2018

Dijo que nunca ha cambiado su percepción de cómo debería ser la barrera física, contradiciendo a su jefe de gabinete, John Kelly, quien admitió a un grupo de legisladores demócratas de origen hispano que México no va a pagar por el muro.

No habrá muro "por el que México vaya a pagar", dijo Kelly, según contaron varios legisladores demócratas a diario The Washington Post.

"¡El TLCAN es un mal chiste!"



Kelly dijo que la intención es construir una barrera física a lo largo de mil 300 kilómetros de los 3 mil 100 existentes de frontera.

"El muro es el muro, nunca ha cambiado o evolucionado desde el primer día que lo planteé. En partes de él, por necesidad, se verá a través y nunca se consideró que fuera a ser construido en áreas donde hay protección natural como montañas, páramos o ríos", dijo hoy Trump.

The Wall is the Wall, it has never changed or evolved from the first day I conceived of it. Parts will be, of necessity, see through and it was never intended to be built in areas where there is natural protection such as mountains, wastelands or tough rivers or water..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de enero de 2018

La próxima semana se realizará en Canadá la sexta ronda de renegociación del TLCAN.