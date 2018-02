Trump dice que su discurso rompió récord de audiencia… y miente

El presidente Donald Trump dijo que la audiencia de su primer discurso sobre el Estado de la Unión fue "la cifra mayor de la historia", pero los hechos lo desmienten.

Según la agencia medidora de audiencias Nielsen, unos 45.6 millones de espectadores vieron el discurso el martes por la noche. Eso es menos que los 48 millones que vieron el primer Estado de la Unión del presidente Barack Obama e incluso que el discurso de Trump a las cámaras el año pasado.

También es menos que los 46.8 millones de espectadores que sintonizaron el primer Estado de la Unión del presidente Bill Clinton, y los 51.7 millones del discurso del presidente George W. Bush en 2002.

Thank you for all of the nice compliments and reviews on the State of the Union speech. 45.6 million people watched, the highest number in history. @FoxNews beat every other Network, for the first time ever, with 11.7 million people tuning in. Delivered from the heart!