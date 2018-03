¿Trump indultaría a ex asesores acusados por trama rusa?

Nueva York

Un abogado del presidente de EU, Donald Trump, mencionó la posibilidad de un indulto a dos de sus ex asesores vinculados a la denominada trama rusa, sobre la supuesta injerencia de Moscú en las elecciones de 2016, informó hoy The New York Times.

Las conversaciones tuvieron lugar cuando el fiscal especial Robert Mueller preparaba los procesos contra los ex asesores Michael Flynn y Paul Manafort, señala el diario, que cita como fuente a tres personas con conocimiento de las discusiones.





Además, apunta que esto plantea dudas sobre si el abogado personal de Trump, John Dowd -quien renunció el pasado 22 de marzo y negó cualquier contacto sobre un indulto-, tenía la intención de influir en la decisión de los ex asesores de declararse culpables y cooperar en la investigación.

Según la versión, las discusiones pueden sugerir cierta preocupación de los abogados por lo que Flynn y Manafort podrían revelar en caso de llegar a un acuerdo con Mueller.

El diario apuntó que una conversación entre Dowd y el abogado de Flynn, Robert Kelner, ocurrió después de que el primero asumiera el cargo de abogado personal de Trump y mientras el jurado acusatorio escuchaba pruebas contra el ex asesor.

Flynn, quien era consejero de seguridad nacional, renunció el 13 de febrero del año pasado después de conocerse que mintió al vicepresidente Mike Pence acerca de su conversación con el entonces embajador ruso en Washington, Sergei Kislyak.





A finales de noviembre, indicó el Times, acordó cooperar con la investigación del fiscal especial y un mes después se declaró culpable de mentirle al FBI.

Mientras, la posibilidad de un indulto para Manafort, quien fue jefe de campaña de Trump y dimitió el 19 de agosto de 2016 luego de descubrirse que había recibido 12.7 millones de dólares por asesorar al ex primer ministro prorruso de Ucrania, Víktor Yanukóvich, surgió antes de que fuera acusado en octubre de cargos de lavado de dinero y otros delitos financieros, detalló The New York Times.

El diario apuntó además que no está claro si Dowd discutió la posibilidad del indulto con el presidente Trump antes de presentarlo a los otros abogados.

El diario aseguró igualmente que Dowd negó que haya discutido este tema con los abogados de los ex asesores presidenciales.

"No hubo discusiones", subrayó Dowd y puntualizó que, por lo que sabe, no las hay.





También los abogados que representan al presidente dijeron al ser contactados "repetidamente" durante varias semanas por el Times que no tienen conocimiento de ninguna discusión sobre posibles indultos.

Al respecto, Jay Sekulow, abogado de Trump, dijo al diario que nunca durante el tiempo que ha representado al presidente ha hablado sobre indultos de cualquier persona involucrada en esa investigación.

En el mismo sentido se pronunció Ty Cobb, el abogado de la Casa Blanca a cargo de la investigación, quien indicó que la prensa le ha consultado sobre indultos y que ha respondido que "no se discuten ni se están considerando".

Mientras que Kelner y Brown, abogados de Flynn y Manafort, respectivamente, se abstuvieron de hacer comentarios.

