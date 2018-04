Trump, "moralmente" no apto para ser presidente: Comey

El ex director del FBI James Comey, despedido en mayo por Donald Trump, arremetió el domingo en una entrevista contra el presidente de Estados Unidos, de quien dijo que está "moralmente incapacitado" para dirigir el país.

Los dichos de Comey son el último episodio de una guerra de palabras que sostiene con Trump, quien más temprano -en una serie de tuits- tildó al ex director del FBI de "canalla" y sugirió que debería estar preso.

En las primeras horas de este lunes, Trump escribió un tuit en el que volvió a tachar de mentiroso y poco ético a Comey.

Comey drafted the Crooked Hillary exoneration long before he talked to her (lied in Congress to Senator G), then based his decisions on her poll numbers. Disgruntled, he, McCabe, and the others, committed many crimes!