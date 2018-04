Trump vuelve a arremeter contra ex jefe del FBI

Donald Trump, arremetió nuevamente el domingo contra James Comey, a pocas horas de que se emita una extensa entrevista televisiva con el ex director del FBI sobre su interacción con el presidente estadunidense.

En uno de los extractos de la entrevista adelantados por la cadena ABC, Comey reconoció que su convicción de que Hillary Clinton ganaría las elecciones presidenciales de 2016 influyó en su forma de manejar la investigación sobre ella mientras él ocupaba el cargo.

Los extractos provocaron otra furiosa ronda de tuits por parte de Trump. "Él tomó decisiones pensando que ella iba a ganar, y quería un trabajo. ¡Canalla!", escribió en uno.

Slippery James Comey, a man who always ends up badly and out of whack (he is not smart!), will go down as the WORST FBI Director in history, by far!