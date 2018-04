Trump evalúa "dos o tres" lugares para reunión con Kim

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que se estudian "dos o tres" sedes para la esperada reunión con el líder norcoreano Kim Jong-un.

"Han pasado muchas cosas positivas en las últimas 24 horas. Estamos en contacto con Corea del Norte y Corea del Sur. Estamos organizando una reunión para muy breve. Hemos reducido a dos sedes ahora, dos o tres sedes. Espero que tengamos mucho éxito", expresó el mandatario previo a su reunión con la canciller alemana, Angela Merkel, en la Casa Blanca.

TE RECOMENDAMOS: "La guerra de Corea ha terminado", proclama Trump

"No van a jugar con nosotros", garantizó Trump, y denunció que en el pasado, Estados Unidos fue "manipulado como un violín" en sus negociaciones con Corea del Norte.

[El presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca a la canciller alemana, Angela Merkel. AFP]

Las declaraciones de Trump indican que se han descartado al menos dos lugares de los cinco que Trump dijo la semana pasada que se estaban evaluando para su cumbre con Kim.

Trump descartó entonces que una de esas localizaciones estuviera en Estados Unidos, mientras que su gobierno evitó decir si una de ellas es la frontera entre las dos Coreas, que fue el escenario del encuentro entre Kim y el presidente surcoreano, Moon Jae-in.

TE RECOMENDAMOS: Casa Blanca publica fotos de Pompeo y Kim Jong-un

"Tras un año furibundo en lanzamientos de misiles y pruebas nucleares, está teniendo lugar un histórico encuentro entre Corea del Norte y del Sur", tuiteó Trump.

After a furious year of missile launches and Nuclear testing, a historic meeting between North and South Korea is now taking place. Good things are happening, but only time will tell!