Con TLCAN, Trump presiona a México para que frene a migrantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó condicionar el acuerdo sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TCLAN) a un endurecimiento en la aplicación de las leyes migratorias por parte de México.



"México, cuyas leyes de migración son muy estrictas, debe evitar que la gente pase por México y entre en Estados Unidos. Debemos hacer esto una condición del nuevo acuerdo sobre el TLCAN", afirmó Trump en referencia al acuerdo que renegocia Estados Unidos con México y Canadá.



"¡Nuestro país no puede aceptar lo que está sucediendo! También debemos obtener financiamiento para el muro rápido", añadió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Mexico, whose laws on immigration are very tough, must stop people from going through Mexico and into the U.S. We may make this a condition of the new NAFTA Agreement. Our Country cannot accept what is happening! Also, we must get Wall funding fast.