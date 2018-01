"No ordené despido de Mueller", asegura Trump

Suiza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de "noticias falsas" las informaciones según las cuales había ordenado el despido del fiscal especial Robert Mueller el año pasado y que sólo cambió de decisión ante la amenaza de dimisión de un alto funcionario.

"Noticias falsas. Noticias falsas. Típico del New York Times. Crónicas falsas", dijo Trump a los periodistas a su llegada al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

Según el periódico estadunidense, Trump habría dado la orden de despedir a Robert Mueller en junio de 2017 pero el consejero jurídico de la Casa Blanca, Don McGahn, se opuso, asegurando que tendría "un efecto catastrófico" en la presidencia.

Sólo cambio de idea cuando McGahn anunció su intención de dimitir, según el periódico, que cita cuatro fuentes anónimas.

El Washington Post confirmó, citando dos fuentes anónimas, que Trump pensó en despedir a Mueller.

"McGahn no amenazó directamente a Donald Trump con dimitir pero se estaba planteando seriamente esta amenaza, según una persona cercana a los hechos", dijo el periódico.

Mueller, un ex director del FBI de 73 años, reputado por su probidad e independencia política, tiene desde el 17 de mayo de 2017 amplias competencias para investigar todo lo relacionado con la presunta injerencia rusa durante las últimas elecciones presidenciales.

Se disculpa por retuitear videos antimusulmanes

Trump también pidió disculpas en una entrevista de la televisión británica ITV difundida este viernes por retuitear unos videos antimusulmanes de un grupo de extrema derecha británico que crearon tensiones con Londres.

"No sabía quiénes eran", dijo sobre Britain First y sus videos antimusulmanes, antes de añadir: "Si usted me dice que son gente racista horrible, ciertamente me gustaría disculparme"

"Hice un retuit. Cuando haces esos retuits puedes causar problemas porque nunca sabes quién los inició", argumentó el presidente en la entrevista con el periodista británico Piers Morgan, realizada el jueves en Davos (Suiza), donde asiste al Foro Económico Mundial.

Morgan acusó al inquilino de la Casa Blanca de causar "una gran angustia y enfado en mi país, porque Britain First son esencialmente un montón de racistas, fascistas".

"No lo sabía", respondió el presidente, según extractos de esta entrevista que se difundirá integralmente el domingo por la noche.

Trump redifundió esos videos a finales de noviembre, provocando los reproches de la primera ministra británica Theresa May, que tildó la maniobra de "error", a lo que el presidente estadunidense respondió invitándola a meterse en sus asuntos.

Por la mañana, Trump se reunió con Paul Kagame, el presidente de Ruanda y de la Unión Africana, y le pidió que transmitiera sus "afectuosos saludos" a los líderes africanos poco tiempo después de que, según revelaciones de prensa, calificara a algunas naciones africanas, así como a Haití y El Salvador, de "países de mierda".

La estancia de Trump en Davos ha estado marcada por las contactos con grandes multinacionales y dos reuniones con los primeros ministros de Gran Bretaña e Israel, sus dos aliados tradicionales.





JASR