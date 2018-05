Trump: México hace poco con "masivo problema de crimen"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a México de hacer poco para solucionar su "masivo problema de crimen", por lo que reiteró que se debe de construir el muro fronterizo.

En su cuenta de Twitter, el mandatario estadunidense dijo que la frontera con México está bajo asedio y llamó al Congreso a cambiar sus "débiles e inefectivas" leyes de migración.

"Nuestra frontera sur está bajo asedio. El Congreso debe actuar ahora para cambiar nuestras débiles e inefectivas leyes migratorias. Debemos construir el muro. México, que tiene un masivo problema de crimen, está haciendo muy poco para ayudar", escribió.

Our Southern Border is under siege. Congress must act now to change our weak and ineffective immigration laws. Must build a Wall. Mexico, which has a massive crime problem, is doing little to help!