Trump dice que hoy tomará "fuertes acciones" sobre la frontera

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió al Congreso endurecer las leyes migratorias, pues consideró que son débiles en comparación con las de México y Canadá.

Luego de que Trump pasara tres días acusando a México de fomentar la migración ilegal hacia Estados Unidos y amagara con militarizar la frontera para frenar la caravana de migrantes hondureños, el mandatario estadunidense dijo que hoy tomarán acciones para cambiar sus leyes migratorias.

“Nuestas leyes fronterizas son muy débiles mientras que las de México y Canadá son muy fuertes. ¡El Congreso debe cambiar AHORA las leyes de la era Obama y otras! Los demócratas se ponen en nuestro camino- ellos quieren que la gente entre a nuestro país sin controles… ¡CRIMEN! Hoy tomaremos fuertes acciones”, escribió en su cuenta de Twitter.

