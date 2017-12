Trump critica a servicio de correos por tarifa a Amazon

El presidente Donald Trump criticó hoy al servicio de correos por “perder muchos miles de millones de dólares anuales” y preguntó por qué “cobra tan poco a Amazon y otros para enviar sus paquetes”.

Trump tuiteó que el correo “¡debería cobrar MUCHO MÁS!”

Why is the United States Post Office, which is losing many billions of dollars a year, while charging Amazon and others so little to deliver their packages, making Amazon richer and the Post Office dumber and poorer? Should be charging MUCH MORE!