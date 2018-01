Trump pide a republicanos acabar con cierre de gobierno

El presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, instó a los senadores de su partido a forzar un voto por mayoría simple para acabar con el cierre parcial del gobierno federal, del que volvió a culpar a la oposición demócrata.

"Genial ver lo duro que están luchando los republicanos por nuestras Fuerzas Armadas y la Seguridad en la Frontera. Los demócratas sólo quieren que migrantes ilegales entren en masa en nuestra nación sin control", afirmó Trump en su cuenta de Twitter.

Democrats are far more concerned with Illegal Immigrants than they are with our great Military or Safety at our dangerous Southern Border. They could have easily made a deal but decided to play Shutdown politics instead. #WeNeedMoreRepublicansIn18 in order to power through mess!