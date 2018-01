Trump ve progresos en negociación presupuestaria

El presidente estadunidense, Donald Trump, aseguró tras reunirse con el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, que se están haciendo "avances" en la negociación presupuestaria, y confió en lograr un acuerdo de un mes para evitar el cierre parcial del Gobierno federal.

"Excelente reunión preliminar en el (Despacho) Oval con @SenSchumer, (estamos) trabajando en soluciones para la seguridad y para nuestro gran Ejército junto con @SenateMajLdr McConnell y @SpeakerRyan", tuiteó Trump en referencia a los líderes republicanos en el Senado, Mitch McConnell, y la Cámara Baja, Paul Ryan.

Excellent preliminary meeting in Oval with @SenSchumer - working on solutions for Security and our great Military together with @SenateMajLdr McConnell and @SpeakerRyan. Making progress - four week extension would be best!