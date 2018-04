Trump alaba ataque a Siria y defiende su "misión cumplida"

Donald Trump alabó la ofensiva militar ejecutada el viernes contra Siria por parte de Estados Unidos, Francia y Reino Unido, y se defendió de los "medios de comunicación" que criticaron que el mandatario usara la expresión "misión cumplida".

"La ofensiva siria estuvo tan perfectamente ejecutada, con tal precisión, que la única manera que tuvieron los medios de comunicación falaces de menospreciarla fue por mi uso del término 'misión cumplida", lamentó Trump en Twitter.

The Syrian raid was so perfectly carried out, with such precision, that the only way the Fake News Media could demean was by my use of the term “Mission Accomplished.” I knew they would seize on this but felt it is such a great Military term, it should be brought back. Use often!