Trump alerta de una "revolución" en California

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alertó que "una revolución está ocurriendo en California", debido a que la gente "no está contenta" por la falta de seguridad.

"Está ocurriendo una revolución en California. Tantas áreas santuario quieren estar FUERA de este concepto ridículo, infestado de crimen", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

There is a Revolution going on in California. Soooo many Sanctuary areas want OUT of this ridiculous, crime infested & breeding concept. Jerry Brown is trying to back out of the National Guard at the Border, but the people of the State are not happy. Want Security & Safety NOW!