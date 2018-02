Trump asegura desconocer a mujer que lo acusa de acoso

"Otra acusación falsa": así reaccionó el presidente estadunidense, Donald Trump, frente a los señalamientos -ya conocidos- de una ex recepcionista de la Torre Trump que afirma haber sido besada por el magnate sin su consentimiento.

Rachel Crooks, que ha realizado esas acusaciones varias veces en los últimos dos años, incluso durante la campaña presidencial, aparece en la portada del diario The Washington Post con una foto y un largo artículo titulado "¿Alguien está escuchando?".

Crooks afirma que en 2006, cuando tenía 22 años, el magnate inmobiliario (de 59 años en aquel momento) le dio un largo beso en la boca, en contra de su voluntad, delante de un ascensor.

"Una mujer que no conozco y con la que, hasta donde sé, jamás estuve dice en la PORTADA del 'Washington Post Noticias Falsas' que la besé (durante dos minutos) en el vestíbulo de la Torre Trump hace 12 años", escribió el mandatario en Twitter.

A woman I don’t know and, to the best of my knowledge, never met, is on the FRONT PAGE of the Fake News Washington Post saying I kissed her (for two minutes yet) in the lobby of Trump Tower 12 years ago. Never happened! Who would do this in a public space with live security......