Demócratas dan prioridad a "no ciudadanos", acusa Trump

Los demócratas ponen en riesgo los servicios y la seguridad de los estadunidenses por dar prioridad a "no ciudadanos", acusó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una nueva serie de reproches por el cierre de gobierno.

"Los demócratas están echando abajo los servicios y la seguridad para los ciudadanos a favor de los servicios y la seguridad para los no ciudadanos. ¡No está bien!", acusó en Twitter esta mañana.

The Democrats are turning down services and security for citizens in favor of services and security for non-citizens. Not good!

"Los demócratas han cerrado nuestro gobierno en beneficio de su base de extrema izquierda. ¡No quieren hacerlo pero son impotentes!", dijo en otro tuit.

Democrats have shut down our government in the interests of their far left base. They don’t want to do it but are powerless!