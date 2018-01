Ayuda llegará en momento adecuado: Trump a iraníes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió ayuda “en el momento adecuado” a quienes se manifiestan contra el gobierno de Irán, a pesar de que las autoridades de ese país aprovechen ese apoyo para descalificar las protestas y decir que son mera interferencia extranjera.

“Respeto a la gente de Irán mientras tratan de retomar su gobierno corrupto. Verán el gran apoyo de los Estados Unidos en el momento adecuado”, dijo en su cuenta de Twitter.

