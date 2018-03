Tiroteo en una universidad de Michigan deja dos muertos

Michigan

La Universidad Central de Michigan, ubicada al norte de Estados Unidos, informó que dos personas murieron tras un tiroteo en el campus de Campbell Hall.

La universidad dijo que los muertos no son estudiantes y que el tiroteo, posiblemente, derivó de un conflicto doméstico.

CMU police confirm two individuals were fatally shot at Campbell Hall on campus this morning. The deceased are not students and police believe the situation started from a domestic situation. There are no additional injuries; suspect is still at large: https://t.co/AxvPn3N0s0 — Central Michigan U. (@CMUniversity) 2 de marzo de 2018

Las autoridades de la Ciudad de Mount Pleasant, donde se encuentra el campus, dijo que el sospechoso es un afroamericano, de 19 años, con una sudadera azul y pantalones amarillos.





UPDATE 10:23 a.m.: The suspect is a 19-year-old black male who is approx. 5 foot 9 inches tall. He is wearing mustard yellow jeans and a blue hoodie. He may have taken off the blue hoodie. He is considered armed & dangerous. If you see the suspect, do not approach him. Call 911. — City of Mt. Pleasant (@MtPleasantMI) 2 de marzo de 2018

Las autoridades recomendaron a los estudiantes esconderse en sus habitaciones y reportar cualquier hecho sospechoso al 911.

⚠️Anyone living north of campus towards downtown, please lock your doors, shut your blinds and stay inside. ⚠️ — CMU SGA (@CMUSGA) 2 de marzo de 2018

RLO