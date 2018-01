Republicano pide arrestar a ilegales que vayan al discurso de Trump

Un legislador del Partido Republicano llamó a la policía del Capitolio a arrestar a los migrantes indocumentados que acudan allí para seguir el primer discurso sobre el estado de la Unión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la noche de este martes.

El congresista Paul Gosar, de Arizona, instó a la policía especial encargada de la seguridad en el histórico edificio de Washington que pida la documentación a los que allí acuden, con la mente puesta en indocumentados invitados por legisladores demócratas para acompañarlos y protestar así contra la política migratoria de Trump.

"Todo migrante ilegal que intente pasar seguridad bajo pretexto de haber sido invitado o cualquier otro debería ser arrestado y deportado", escribió Gosar en Twitter.

Today, Congressman Paul Gosar contacted the U.S. Capitol Police, as well as Attorney General Jeff Sessions, asking they consider checking identification of all attending the State of the Union address and arresting any illegal aliens in attendance.