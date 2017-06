La foto de Michelle Obama vs el mensaje de Melania por el Día del Padre

La ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, publicó en Twitter una fotografía donde se puede observar a su esposo y ex presidente, Barack Obama, con sus dos hijas -Sasha y Malia- cuando eran pequeñas, a propósito del Día del Padre.

"Nuestras hijas pueden ser mayores y más altas, pero siempre serán tus niñas. Te queremos", escribió Michelle junto a la foto, misma que fue una de las más vistas en la red.

Happy #FathersDay@BarackObama. Our daughters may be older and taller now, but they’ll always be your little girls. We love you. pic.twitter.com/SGZMmXaQ3a