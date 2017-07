Demócrata plantea en Congreso destituir a Trump

El demócrata Brad Sherman, con el respaldo del congresista Al Green, presentó al Congreso de Estados Unidos un "Artículo de destitución" con cargos para iniciar un juicio político contra el presidente Donald Trump.

En un comunicado, Sherman explicó que los cargos están fundamentados en el artículo 1 referente a la obstrucción de justicia, debido a las decisiones que el mandatario tomó sobre la investigación de la injerencia rusa en las elecciones presidenciales del año pasado.

"Comenzamos ahora los esfuerzos para obligar al Comité Judicial de la Cámara a celebrar audiencias sobre la obstrucción de la justicia y la injerencia de Rusia en nuestras elecciones", puntualizó.

El congresista dijo que la información que recientemente ha salido a la luz indica que la campaña del entonces candidato republicano a la presidencia estaba "ansiosa por recibir ayuda de Rusia".

"Ahora parece probable que el presidente tenga algo que ocultar cuando intenta reducir la investigación del ex asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, y de la investigación rusa más amplia. Creo que sus conversaciones con el ex director del FBI, James Comey, constituyen una obstrucción de la justicia", enfatizó.

Indicó que la Constitución prevé la remoción del presidente cuanto éste comete un delito y aseguró que conforme avancen las investigaciones prodrán surgir pruebas adicionales que apoyen las acusaciones.

"Sin embargo, en cuanto a la obstrucción de justicia, como se define en el artículo 18 U.S.C. & 1512 (b)(3), la evidencia que tenemos es suficiente para avanzar. Y el interés nacional requiere que lo hagamos", explicó.

El demócrata dijo que el planteamiento de los documentos puede tener dos resultados:

1. Que la Casa Blanca reemplace la incompetencia por el cuidado y "tal vez el peligro que enfrenta nuestra nación sea mejorado".

2. El más probable, que éste sea el primer paso de un camino muy largo para destituir al presidente, porque si continúa la incompetencia impulsiva, "los republicanos se unirán al intento de destitución".

I have introduced H.Res. 438 Articles of #Impeachment of Donald J. Trump for Obstruction of Justice. Statement here: https://t.co/0gKr8ZFg3cpic.twitter.com/yUTDAnPFuJ