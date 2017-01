Descarrila tren en Brooklyn; hay 76 heridos

Al menos 76 personas resultaron con heridas leves al descarrilar un tren en el distrito neoyorquino de Brooklyn, informaron servicios de emergencia.

El accidente se registró en la estación Atlantic y afectó a una unidad del tren suburbano de Long Island, conocido por sus siglas de LIRR.

La empresa que gestiona la línea férrea sólo informó de retrasos en el servicio por un "incidente".

Anticipate possible delays into and out of Atlantic Terminal this morning due to an incident at the terminal.